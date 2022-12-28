Индия подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Индия намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщил министр спорта страны Анураг Тхакур.

Дорожная карта представлена полноправным членам Международного олимпийского комитета (МОК) во время сессии МОК в Мумбаи в сентябре 2023 года. В качестве города-организатора выбран Ахмедабад — самый большой город штата Гуджарат.

«Я уверен, что Индия полностью подготовится и подаст заявку на проведение Олимпиады», — сказал Тхакур в интервью Times of India.

В сентябре этого года в МОК заявили, что на проведение Олимпийских игр — 2036 претендуют 10 стран. О каких 10 странах идёт речь, в организации не уточнили. В различных источниках назывались такие государства, как Великобритания, Южная Корея, Египет и Россия.