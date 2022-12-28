Индия подаст заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года
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Индия намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщил министр спорта страны Анураг Тхакур.
Дорожная карта представлена полноправным членам Международного олимпийского комитета (МОК) во время сессии МОК в Мумбаи в сентябре 2023 года. В качестве города-организатора выбран Ахмедабад — самый большой город штата Гуджарат.
«Я уверен, что Индия полностью подготовится и подаст заявку на проведение Олимпиады», — сказал Тхакур в интервью Times of India.
В сентябре этого года в МОК заявили, что на проведение Олимпийских игр — 2036 претендуют 10 стран. О каких 10 странах идёт речь, в организации не уточнили. В различных источниках назывались такие государства, как Великобритания, Южная Корея, Египет и Россия.
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