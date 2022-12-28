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Евгения Лаленкова выиграла на дистанции 1500 м на ЧР по конькобежному спорту в Кемерове

Евгения Лаленкова выиграла на дистанции 1500 м на ЧР по конькобежному спорту в Кемерове
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Четырёхкратный призёр чемпионатов мира на отдельных дистанциях, трёхкратный призёр чемпионатов Европы российская конькобежка Евгения Лаленкова стала победительницей соревнований на дистанции 1500 м на проходящем в эти дни чемпионате России.

Лаленкова показала результат 1.59,53. Второе место досталось Екатерине Кошелевой (2.00,17). Бронзу завоевала шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира Елизавета Голубева (2.00,83).

Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерове. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​

В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

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