«Обнаружили комок в груди». Самая красивая спортсменка мира — о проблемах со здоровьем

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной спортсменкой и женщиной мира, рассказала о проблемах со здоровьем.
«Извините, что в последнее время не так активна в социальных сетях. Я уехала в отпуск, а потом мне пришлось заниматься своим здоровьем. Во время ежегодного осмотра врачи обнаружили комок в моей груди. Недавно мне пришлось сделать биопсию. Результат оказался хорошим, чему я очень рада!
Хочу напомнить о том, что нужно проходить осмотр, а также о том, что вы никогда не знаете, через что проходят люди, поэтому важно проявлять доброту. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы всегда посылали так много любви и поддерживали меня», — написала Спиранак в своих социальных сетях.
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