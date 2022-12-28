Сергей Трофимов одержал победу на дистанции 1500 м на ЧР по конькобежному спорту

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, российский конькобежец Сергей Трофимов стал победителем соревнований на дистанции 1500 м на проходящем в эти дни чемпионате России.
В борьбе за золото Трофимов опередил представителя Челябинской области Степана Чистякова. Бронзу завоевал москвич Егор Юнин.
Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерове. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.
В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.
В программе чемпионата – дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старт (16 кругов), командные забеги на шесть и восемь кругов, командные забеги – спринт (три круга).
- 28 декабря 2022
-
12:41
-
12:03
-
10:55
-
09:37
- 27 декабря 2022
-
22:41
-
21:43
-
18:24
-
18:06
-
13:40
-
12:46
-
11:57
-
10:31
-
00:39
-
00:19
- 26 декабря 2022
-
23:38
-
21:49
-
21:24
-
19:05
-
18:25
-
18:24
-
17:56
-
17:42
-
17:33
-
17:06
-
15:02
-
14:54
-
14:32
-
14:03
-
13:19
-
13:14
-
12:27
-
12:02
-
11:54
-
11:24
-
11:06