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Россиянин Артемьев обыграл Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу

Россиянин Артемьев обыграл Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу
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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев нанёс поражение чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену и возродил интригу в чемпионской гонке на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Алма-Ате.

После 11-го тура норвежец и россиянин делят первое место. У обоих гроссмейстеров за два тура до конца соревнований по 8,5 очка. Даниил Дубов, Винсент Каймер, Владимир Федосеев, Фабиано Каруана, Видит Сантош Гуджрати набрали по 8 очков.

Соревнования проходят по швейцарской системе (13 туров) с контролем времени 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход, начиная с первого. Сегодня, 28 декабря, проходят заключительные раунды чемпионата мира по рапиду.

Российские шахматисты выступают под флагом ФИДЕ.

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