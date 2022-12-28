Россиянин Артемьев обыграл Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев нанёс поражение чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену и возродил интригу в чемпионской гонке на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Алма-Ате.

После 11-го тура норвежец и россиянин делят первое место. У обоих гроссмейстеров за два тура до конца соревнований по 8,5 очка. Даниил Дубов, Винсент Каймер, Владимир Федосеев, Фабиано Каруана, Видит Сантош Гуджрати набрали по 8 очков.

Соревнования проходят по швейцарской системе (13 туров) с контролем времени 15 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход, начиная с первого. Сегодня, 28 декабря, проходят заключительные раунды чемпионата мира по рапиду.



Российские шахматисты выступают под флагом ФИДЕ.