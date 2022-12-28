Игрок сборной России Макаров: если перейдём в Азию, то пляжный футбол ничего не потеряет

Трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу и игрок сборной России Алексей Макаров прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Да, на последнем Межконтинентальном кубке было целых четыре команды из Азии, но нужно ещё отталкиваться от того, где он проводится. С точки зрения развития, наверное, команд из Азии больше. Сложно сразу понять, перспективнее ли выглядит переход в Азиатскую конфедерацию, не анализировал этот вопрос. Если в этом есть необходимость, то, наверное, стоит это сделать.
С точки зрения спортивной составляющей уровень национальных команд из Азии очень хороший, я могу назвать три-четыре сборные с этого континента, которые входят в десятку сильнейших сборных в мире. Это Япония, которая два года подряд в первой тройке на чемпионате мира, Иран, ОАЭ, Оман. Если говорить об уровне клубного пляжного футбола в Европе, то можно пересчитать по пальцам количество полноценных, сильных чемпионатов. Клубный футбол в Азии и в Европе в нашем виде спорта относительно равноценен.
Российское первенство считается одним из лучших по пляжному футболу, у нас играют лучшие легионеры из Южной Америки и Европы. Если мы перейдём в Азиатскую конфедерацию, то пляжный футбол со спортивной точки зрения ничего не потеряет», – цитирует Макарова Metaratings.
- 28 декабря 2022
-
15:01
-
14:36
-
12:41
-
12:03
-
10:55
-
09:37
- 27 декабря 2022
-
22:41
-
21:43
-
18:24
-
18:06
-
13:40
-
12:46
-
11:57
-
10:31
-
00:39
-
00:19
- 26 декабря 2022
-
23:38
-
21:49
-
21:24
-
19:05
-
18:25
-
18:24
-
17:56
-
17:42
-
17:33
-
17:06
-
15:02
-
14:54
-
14:32
-
14:03
-
13:19
-
13:14
-
12:27
-
12:02
-
11:54