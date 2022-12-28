Игрок сборной России Макаров: если перейдём в Азию, то пляжный футбол ничего не потеряет

Трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу и игрок сборной России Алексей Макаров прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).



«Да, на последнем Межконтинентальном кубке было целых четыре команды из Азии, но нужно ещё отталкиваться от того, где он проводится. С точки зрения развития, наверное, команд из Азии больше. Сложно сразу понять, перспективнее ли выглядит переход в Азиатскую конфедерацию, не анализировал этот вопрос. Если в этом есть необходимость, то, наверное, стоит это сделать.



С точки зрения спортивной составляющей уровень национальных команд из Азии очень хороший, я могу назвать три-четыре сборные с этого континента, которые входят в десятку сильнейших сборных в мире. Это Япония, которая два года подряд в первой тройке на чемпионате мира, Иран, ОАЭ, Оман. Если говорить об уровне клубного пляжного футбола в Европе, то можно пересчитать по пальцам количество полноценных, сильных чемпионатов. Клубный футбол в Азии и в Европе в нашем виде спорта относительно равноценен.



Российское первенство считается одним из лучших по пляжному футболу, у нас играют лучшие легионеры из Южной Америки и Европы. Если мы перейдём в Азиатскую конфедерацию, то пляжный футбол со спортивной точки зрения ничего не потеряет», – цитирует Макарова Metaratings.