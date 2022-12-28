«Что за дебилы строили этот город?» Пловчиха Годун — о планировке Дубая

Многократная чемпионка России Ника Годун, которая специализируется в плавании брассом, возмутилась планировкой Дубая, где проводит отпуск. Спортсменке не удалось перейти дорогу на оживлённой развязке, так как местными правилами это не предусмотрено.

«Что за дебилы строили этот город? Просто не понимаю. Ладно, нет пешеходных дорожек. Ок, хожу по дороге. Но это уже вообще. Мне на ту сторону – мост, дорога. 20 минут на автобусе пишет Гугл», — говорит Годун в видео в своих соцсетях.

При этом дорожные проблемы не мешают Годун отдыхать. Она постоянно радует болельщиков новыми снимками из Дубая.

Фото: Личный архив Ники Годун

Фото: Личный архив Ники Годун

Годун является двукратным призёром чемпионата Европы в личных заплывах и чемпионкой континента в комплексной эстафете.