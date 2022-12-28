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Карлсен: если бы не проиграл Артемьеву, это было бы не так захватывающе

Карлсен: если бы не проиграл Артемьеву, это было бы не так захватывающе
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Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен прокомментировал победу на чемпионате мира по рапиду в Алма-Ате.

За два тура до окончания соревнований Карлсен проиграл россиянину Владиславу Артемьеву и перед заключительным туром на шансы на титул сохраняли три претендента. Карлсен выиграл, а Артемьев стал только седьмым.

«Я невероятно доволен. В последнем туре я получил хорошего соперника и белые фигуры. Если бы не проиграл Артемьеву, это было бы не так захватывающе. Этот титул много значит. В прошлый раз я вернулся домой с пустыми руками, и мне не хотелось этого повторять. Я невероятно счастлив, здорово, что мне удалось взять себя в руки после партии с Артемьевым. Я рисковал остаться без чемпионских титулов, поэтому мне было важно получить здесь хотя бы один», — приводит слова Карлсена NRK.

29 и 30 декабря в Алма-Ате пройдёт чемпионат мира по блицу.

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