Карлсен: если бы не проиграл Артемьеву, это было бы не так захватывающе

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен прокомментировал победу на чемпионате мира по рапиду в Алма-Ате.
За два тура до окончания соревнований Карлсен проиграл россиянину Владиславу Артемьеву и перед заключительным туром на шансы на титул сохраняли три претендента. Карлсен выиграл, а Артемьев стал только седьмым.
«Я невероятно доволен. В последнем туре я получил хорошего соперника и белые фигуры. Если бы не проиграл Артемьеву, это было бы не так захватывающе. Этот титул много значит. В прошлый раз я вернулся домой с пустыми руками, и мне не хотелось этого повторять. Я невероятно счастлив, здорово, что мне удалось взять себя в руки после партии с Артемьевым. Я рисковал остаться без чемпионских титулов, поэтому мне было важно получить здесь хотя бы один», — приводит слова Карлсена NRK.
29 и 30 декабря в Алма-Ате пройдёт чемпионат мира по блицу.
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