Дмитрий Чернышенко: в МОК понимают, что Олимпийские игры сильно деградируют без России

Вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о ситуации с допуском российских спортсменов к участию в Олимпийских играх – 2024.
«Россия практически каждый день сталкивается с ограничениями со стороны международных спортивных федераций, что создаёт определённые проблемы. Но есть страны, с которыми мы выстраиваем свои альянсы – это страны СНГ, БРИКС, ШОС, в партнёрстве с которыми мы организуем новые спортивные ассоциации и проводим соревнования.
К сожалению, МОК, как мы видим, не является самостоятельной организацией. Они подвержены, как бы они ни декларировали свою независимость, прямому влиянию со стороны Госдепартамента и действуют абсолютно по их указке. На самом деле в МОК понимают, что их продукт – Олимпийские игры – очень сильно проседает и деградирует без нашего участия. Поэтому они, с одной стороны, хотят угодить своим зарубежным хозяевам, а с другой – хотят наших спортсменов со всеми унижениями, но всё равно привлечь.
Пока наши спортсмены допускаются до отборочных соревнований, мы надеемся, что они примут участие в Играх в Париже в 2024 году», — сказал Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
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