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Шахматист Артемьев — о ЧМ по рапиду: в целом хорошо выступил, выиграл у Карлсена

Шахматист Артемьев — о ЧМ по рапиду: в целом хорошо выступил, выиграл у Карлсена
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Российский шахматист Владислав Артемьев подвёл итоги выступления на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

Артемьев стал единственным, кто смог нанести поражение норвежцу Магнусу Карлсену, завоевавшему титул. Артемьев перед заключительным туром сохранял шансы на победу в турнире, но черными фигурами уступил Фабиано Каруане и завершил соревнования на седьмом месте.

«В решающей партии у меня неудачно вышло в дебюте, и соперник сильно играл. Получил трудную позицию, соперник меня пересчитал, и все по делу — проиграл закономерно. В целом я хорошо выступил. Выиграл у Карлсена, правда, он «зевнул», позиция была равной. Своей игрой на турнире я доволен, но лёгкий осадок есть, потому что мог добиться большего.

В турнире по блицу попробую побороться за место в тройке, но как минимум хочу быть в десятке», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Чемпионат мира по блицу стартует в Алма-Ате 29 декабря.

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