Иранская шахматистка выступила без хиджаба на чемпионате мира по рапиду и блицу

Иранская шахматистка Сара Хадем выступила без обязательного хиджаба на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате, сообщает датское издание TV2.

Это, как известно, является нарушением законов Ирана, регулирующих женский дресс-код. Позже представитель местной федерации шахмат заявил, что Хадем не представляет Исламскую Республику.

Напомним, Иран охвачен протестами против духовного руководства страны с начала осени этого года, когда 22-летняя иранская курдка Махса Амини скончалась под стражей в полиции нравов, задержавшей её за «неподобающий наряд». Народная оппозиция вылилась в многочисленные волнения, привела к нескольким казням и растущему вниманию со стороны международного сообщества.



Законы, устанавливающие обязательное ношение хиджаба, стали горячей темой протестов, когда ряд спортсменок, соревнующихся за рубежом, появлялись на публике без платков. Напомним, до этого бурному обсуждению подверглось выступление без хиджаба на чемпионате Азии лучшей иранской скалолазки Эльназ Рекаби.



Хадем, родившаяся в 1997 году и также известная как Сарасадат Хадемалшариех, занимает 804-е место в мировом шахматном рейтинге.