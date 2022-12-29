Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен нарушил регламент чемпионата мира по рапиду и блицу в Алма-Ате, придя туда в неподобающем виде.

Карлсен опоздал на 2 минуты 30 секунд на партию с белорусом Владиславом Ковалёвым. Он вбежал в комнату в толстовке, спортивных штанах и беговых кроссовках, что явно не соответствовало заявленному в регламенте мероприятия дресс-коду.



«Это всё выглядит как довольно явное нарушение со стороны Магнуса Карлсена, проявляющееся в первую очередь в одежде, не соответствующей правилам», — приводит слова шахматиста и эксперта Торстейна Бэ норвежское издание VG.

Несмотря на все обстоятельства, Карлсену удалось выиграть партию у белорусского шахматиста в матче-открытии турнира по блицу. До этого он уже успел стать победителем чемпионата мира по рапиду. Норвежец набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка.