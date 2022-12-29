Яна Непомнящего заставили переодеться по ходу игрового дня на ЧМ по рапиду и блицу

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеться по ходу игрового дня на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).
Ян Непомнящий появился на турнире в футболке, что нарушает правила дресс-кода турнира.
После предупреждения Ян сменил футболку на рубашку.
«Очень странный дресс-код. Во главу угла ведь должен ставиться комфорт игроков, а не ограничения», — сказал Непомнящий в эфире NRK.
Отметим, что на его футболке была написана цитата лидера сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси «На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок». В такой форме Месси обратился к нападающему голландской команды Вегорсту после матча четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре со сборной Нидерландов.
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