Карлсен принёс извинения за своё опоздание на партию с Ковалёвым

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен прокомментировал своё опоздание на партию с белорусом Владиславом Ковалёвым на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате.



Карлсен опоздал на партию на 2 минуты 30 секунд. Он вбежал в комнату в толстовке, спортивных штанах и беговых кроссовках. Когда на часах оставалось 30 секунд, он сделал свой первый ход.



«Это моя вина, конечно, но я застрял в пробке, так что это заняло целую вечность. Было очень неприятно, но всё обошлось. Это был шок — подойти к доске и увидеть, что осталось 30 секунд. Я могу только извиниться перед всеми, кто ждал. К счастью, для меня всё закончилось хорошо», — приводит слова Карлсена норвежское издание VG.

Несмотря на опоздание, Карлсену удалось выиграть партию у Ковалёва. До этого он уже успел стать победителем чемпионата мира по рапиду. Норвежец набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка.