Семирунний победил на дистанции 10000 метров на ЧР по конькобежному спорту
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Российский конькобежец Владимир Семирунний победил на дистанции 10 000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту, завершившемся сегодня в Кемерово.
Семирунний показал лучший результат, пробежав дистанцию за 13 минут 30,21 секунды. Вторым стал Сергей Трофимов с результатом 13 минут 31 секунда. Тройку лидеров замкнул Егор Юнин —13 минут 49,91 секунды.
Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходил с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерово. Соревнования впервые в своей истории принимал ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала. В соревнованиях приняли участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.
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