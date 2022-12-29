Кошелева победила на дистанции 5000 метров на ЧР по конькобежному спорту

Конькобежка Екатерина Кошелева победила на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в Кемерово.



Лучшее время показала представительница Белоруссии Марина Зуева (7.15,09), однако результаты белорусских конькобежцев не входят в зачёт чемпионата России.

Кошелева преодолела дистанцию за 7 минут 20,46 секунды. Второе место на первенстве страны заняла Евгения Лаленкова (отставание 4,89 секунды). Тройку призёров замкнула Кристина Грумандь (+20,03).

Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходил с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерово. Соревнования впервые в своей истории принимал ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​ В соревнованиях приняли участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.