Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кошелева победила на дистанции 5000 метров на ЧР по конькобежному спорту

Кошелева победила на дистанции 5000 метров на ЧР по конькобежному спорту
Комментарии

Конькобежка Екатерина Кошелева победила на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в Кемерово.

Лучшее время показала представительница Белоруссии Марина Зуева (7.15,09), однако результаты белорусских конькобежцев не входят в зачёт чемпионата России.

Кошелева преодолела дистанцию за 7 минут 20,46 секунды. Второе место на первенстве страны заняла Евгения Лаленкова (отставание 4,89 секунды). Тройку призёров замкнула Кристина Грумандь (+20,03).

Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходил с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерово. Соревнования впервые в своей истории принимал ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​ В соревнованиях приняли участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022