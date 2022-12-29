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Ковалёв — об опоздании Карлсена: я хотел дождаться Магнуса, просил не запускать часы

Ковалёв — об опоздании Карлсена: я хотел дождаться Магнуса, просил не запускать часы
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Белорусский шахматист Владислав Ковалёв высказался об опоздании действующего чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена на партию на мировом первенстве по рапиду и блицу в Алма-Ате (Казахстан), который появился в турнирном зале через 2 минуты 30 секунд после запуска часов. Он вбежал в комнату в толстовке, спортивных штанах и беговых кроссовках.

«Пока ждал — это не самые приятные ощущения. Конечно, хотел дождаться, думал, успеет, и просил не запускать часы. Но арбитры сказали, что надо запустить, — сказал Ковалёв. — В итоге, когда оставалось 35 секунд, он успел. Была нормальная, равная борьба, в которой чемпион мира оказался сильнее».

«Я не обижен — всё бывает. Странно, что пришёл в спортивном виде, но он попал в пробку, не успевал переодеться. Никаких обид нет. Он извинился», — цитирует Ковалёва ТАСС.

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