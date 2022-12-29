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Накамура лидирует после 1-го дня ЧМ по блицу, Карлсен и Дубов отстают на пол-очка

Накамура лидирует после 1-го дня ЧМ по блицу, Карлсен и Дубов отстают на пол-очка
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На чемпионате мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан), завершились партии первого дня соревнований в мужском турнире.

По итогам 12 туров уверенно лидирует американец Хикару Накамура, набравший 10 очков. На очко от него отстают Аниш Гири, Магнус Карлсен, Даниил Дубов, Айк Мартиросян и Рихард Раппорт. По 8,5 очка набрали сразу пятеро россиян: Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Александр Шиманов, Максим Матлаков и Ян Непомнящий.

Финальный день соревнований стартует завтра, 30 декабря, в 11:00 по московскому времени. Гроссмейстерам предстоит сыграть ещё по девять партий.

Напомним, в первый день чемпионата мира по блицу произошли два инцидента с известными участниками. Непомнящего, пришедшего в футболке с цитатой Лионеля Месси, заставили переодеться, а Карлсен опоздал на встречу с белорусом Владиславом Ковалёвым. К слову, одет он при этом был в спортивные штаны.

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