Накамура лидирует после 1-го дня ЧМ по блицу, Карлсен и Дубов отстают на пол-очка

На чемпионате мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан), завершились партии первого дня соревнований в мужском турнире.
По итогам 12 туров уверенно лидирует американец Хикару Накамура, набравший 10 очков. На очко от него отстают Аниш Гири, Магнус Карлсен, Даниил Дубов, Айк Мартиросян и Рихард Раппорт. По 8,5 очка набрали сразу пятеро россиян: Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, Александр Шиманов, Максим Матлаков и Ян Непомнящий.
Финальный день соревнований стартует завтра, 30 декабря, в 11:00 по московскому времени. Гроссмейстерам предстоит сыграть ещё по девять партий.
Напомним, в первый день чемпионата мира по блицу произошли два инцидента с известными участниками. Непомнящего, пришедшего в футболке с цитатой Лионеля Месси, заставили переодеться, а Карлсен опоздал на встречу с белорусом Владиславом Ковалёвым. К слову, одет он при этом был в спортивные штаны.
- 29 декабря 2022
-
18:31
-
17:57
-
15:43
-
15:31
-
15:20
-
14:46
-
14:34
-
14:25
-
13:53
-
12:22
- 28 декабря 2022
-
22:48
-
21:12
-
20:43
-
20:16
-
19:50
-
18:30
-
17:48
-
17:21
-
15:01
-
14:36
-
12:41
-
12:03
-
10:55
-
09:37
- 27 декабря 2022
-
22:41
-
21:43
-
18:24
-
18:06
-
13:40
-
12:46
-
11:57
-
10:31
-
00:39
-
00:19
- 26 декабря 2022
-
23:38