Казанский и питерский «Зениты» и московское «Динамо» одержали победы в ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» уверенно переиграли уфимский «Урал» в рамках 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин — 3:0 (25:18, 25:23, 25:18). Также московское «Динамо» оказалось сильнее «Нефтяника» из Оренбурга со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:14), а «Зенит» из Санкт-Петербурга расправился с «Газпромом-Югрой» (Сургут) — 3:0 (26:17, 25:20, 25:21).

После 14-го тура «Зенит-Казань» идёт вторым в турнирной таблице мужской Суперлиги, которую возглавляет питерская команда. На третьей строчке расположилось «Динамо Москва».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 14-й тур.

«Зенит» (Казань) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:18).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (26:17, 25:20, 25:21).

«Динамо» (Москва) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (26:24, 25:19, 25:14).