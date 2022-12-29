«Не можешь справиться с давлением — уйди». Хоркина — о позиции Баха в отношении россиян

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении спортсменов из России.

В течение 2022 года Бах неоднократно уточнял свою позицию, не замечая при этом, что противоречит сам себе, но неизменным оставалось одно – отстранение российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Он много чего уже говорил. Он знает, чем жертвуют спортсмены; он знает важность для спортсмена и для страны звучания национального гимна и родного флага. Не могу понять, зачем он так делает. Не можешь справиться с давлением — уйди. Он же должен это понимать, что он один из нас. Он знает, что стать олимпийским чемпионом — это тяжелейший путь. А сейчас, когда принимаются решения по отстранению российских и белорусских спортсменов, которые готовы завтра выйти и победить — это столько сломанных человеческих судеб, как жить с таким дальше? Мне было бы тяжело.

Ну нельзя такую огромную страну не видеть в международном спорте. Надо быть слепым. Вторая, если не первая по количеству делегация на открытии ОИ. Плохо, что так не рассуждают люди, которые принимают решения», — приводит слова Хоркиной Metaratings.