Артемьев оценил свою игру против Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу

Российский шахматист Владислав Артемьев оценил свою игру против норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

В турнире по рапиду Артемьев стал единственным, кто победил Карлсена. При этом Магнус в итоге завоевал титул. На чемпионате мира по блицу сегодня, 29 декабря, россиянин сыграл с норвежцем вничью.

«Сама позиция была достаточно «сухая» и, откровенно говоря, у меня была установка играть поплотнее последнюю партию сегодня. Если бы соперником был не Карлсен, может, играл бы поострее. Но он действительно сильно играет, надо быть очень готовым к борьбе, чтобы рисковать с ним. Решил, что ничья лучше, Магнус, видимо, тоже. Партия получилась ровной.

В целом неплохо сыграл против него. Карлсен выделяется здесь. Накамура тоже, конечно. Завтра мне надо объективно прибавить в игре — сегодня слишком много ничьих. Хочется попасть в пятёрку», — приводит слова Артемьева ТАСС.

По итогам 12 туров чемпионата мира по блицу лидирует американец Хикару Накамура, набравший 10 очков. Карлсен среди шахматистов, отстающих от лидера на одно очко, Артемьев проигрывает Накамуре 1,5 балла. Завтра, 30 декабря, будут сыграны партии ещё девяти туров.