Герасименя: не удивилась приговору, для Лукашенко спорт всегда был любимой игрушкой

Трёхкратный призёр Олимпийских игр белорусская пловчиха Александра Герасименя, обвиняемая в призывах к санкциям в отношении Беларуси, прокомментировала недавно вынесенный ей обвинительный приговор.

В понедельник, 26 декабря, минский суд приговорил спортсменку заочно к 12 годам лишения свободы. Герасименя не присутствовала в суде при чтении приговора — с осени 2020 года она находится за границей и белорусским следствием объявлена в розыск. Герасименя была признана виновной по нескольким пунктам обвинения, в том числе в «призыве к введению санкций в отношении Беларуси» и других действиях, «направленных на разрушение национальной безопасности».

«Честно говоря, я не удивилась этому приговору, потому что ожидала наказания. Для Лукашенко спорт всегда был любимой игрушкой, и тот факт, что мы, спортсмены, позволили себе противостоять, был для него очень болезненным. Меня осудили за то, что я подписала после президентских выборов письмо, призывающее признать результаты выборов сфальсифицированными, освободить всех политзаключённых и провести честные выборы», — приводит слова Герасимени польское издание Sport.pl.