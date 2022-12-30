Герасименя: не удивилась приговору, для Лукашенко спорт всегда был любимой игрушкой

Трёхкратный призёр Олимпийских игр белорусская пловчиха Александра Герасименя, обвиняемая в призывах к санкциям в отношении Беларуси, прокомментировала недавно вынесенный ей обвинительный приговор.
В понедельник, 26 декабря, минский суд приговорил спортсменку заочно к 12 годам лишения свободы. Герасименя не присутствовала в суде при чтении приговора — с осени 2020 года она находится за границей и белорусским следствием объявлена в розыск. Герасименя была признана виновной по нескольким пунктам обвинения, в том числе в «призыве к введению санкций в отношении Беларуси» и других действиях, «направленных на разрушение национальной безопасности».
«Честно говоря, я не удивилась этому приговору, потому что ожидала наказания. Для Лукашенко спорт всегда был любимой игрушкой, и тот факт, что мы, спортсмены, позволили себе противостоять, был для него очень болезненным. Меня осудили за то, что я подписала после президентских выборов письмо, призывающее признать результаты выборов сфальсифицированными, освободить всех политзаключённых и провести честные выборы», — приводит слова Герасимени польское издание Sport.pl.
- 30 декабря 2022
-
11:17
- 29 декабря 2022
-
23:35
-
22:46
-
21:30
-
21:10
-
20:31
-
20:19
-
19:29
-
19:02
-
18:31
-
17:57
-
15:43
-
15:31
-
15:20
-
14:46
-
14:34
-
14:25
-
13:53
-
12:22
- 28 декабря 2022
-
22:48
-
21:12
-
20:43
-
20:16
-
19:50
-
18:30
-
17:48
-
17:21
-
15:01
-
14:36
-
12:41
-
12:03
-
10:55
-
09:37
- 27 декабря 2022
-
22:41
-
21:43