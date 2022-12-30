Снукерист О'Салливан эмоционально отреагировал на смерть Пеле, выложив совместное фото

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал смерть легенды мирового футбола, бразильца Пеле. Он ушёл из жизни вчера, 29 декабря. Пеле было 82 года.

Фото: из личного архива Ронни О'Салливана

«Легенда футбола, но прежде всего мужчина. Поистине прекрасный человек, с которым я имел честь познакомиться. Помните, всё, что вы видите сейчас в футболе, Пеле сделал первым!» — написал Ронни О'Салливан в своих социальных сетях.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.