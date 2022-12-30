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Снукерист О'Салливан эмоционально отреагировал на смерть Пеле, выложив совместное фото

Снукерист О'Салливан эмоционально отреагировал на смерть Пеле, выложив совместное фото
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал смерть легенды мирового футбола, бразильца Пеле. Он ушёл из жизни вчера, 29 декабря. Пеле было 82 года.

Фото: из личного архива Ронни О'Салливана

«Легенда футбола, но прежде всего мужчина. Поистине прекрасный человек, с которым я имел честь познакомиться. Помните, всё, что вы видите сейчас в футболе, Пеле сделал первым!» — написал Ронни О'Салливан в своих социальных сетях.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние Пеле стало постепенно ухудшаться.

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