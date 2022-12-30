Выступившая без хиджаба иранская шахматистка не вернётся на родину
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Иранская шахматистка Сара Хадем, выступившая без хиджаба на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате, планирует бежать в Испанию после окончания соревнований. Шахматистка не вернётся в Иран, где были жёстко репрессированы другие спортсмены, поддержавшие протесты и выступавшие без головного убора, сообщает издание El Pais.
Напомним, вчера Хадем выступила без обязательного хиджаба на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате, что является нарушением законов Ирана, регулирующих женский дресс-код. Позже представитель местной федерации шахмат заявил, что Хадем не представляет Исламскую Республику.
Сара Хадем, родившаяся в 1997 году и также известная как Сарасадат Хадемалшариех, занимает 17-е место в мировом шахматном рейтинге.
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