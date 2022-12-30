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Квотербек Том Брэди прокомментировал новость о смерти легендарного бразильца Пеле

Квотербек Том Брэди прокомментировал новость о смерти легендарного бразильца Пеле
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Американский квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди прокомментировал новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле. Он ушёл из жизни вчера, 29 декабря. Пеле было 82 года.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Тома Брэди

«Для меня большая честь знать вас. Покойтесь с миром. Величайший», — написал 45-летнийй Том Брэди в своих социальных сетях.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии. Однако со временем организм перестал реагировать на неё. В связи с этим состояние легендарного бразильца стало постепенно ухудшаться.

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