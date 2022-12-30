Российская шахматистка Полина Шувалова заняла третье место на чемпионате мира по блицу
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Российская шахматистка Полина Шувалова заняла третье место на чемпионате мира по блицу, который прошёл в Алма-Ате (Казахстан).
Россиянка в 17 турах набрала 12 очков. Чемпионкой стала казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, которая набрала 13 очков, второе место – у представительницы Индии Хампи Конеру, набравшей 12,5 очка.
Отметим, что Бибисара Асаубаева защитила свой титул. В прошлом году она выиграла чемпионат мира по блицу, который проходил в Варшаве (Польша), с 14 очками, опередив на 1,5 очка россиянку Александру Костенюк.
На чемпионате мира по блицу у мужчин триумфатором стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, набравший 16 очков. Россиянин Даниил Дубов занял шестое место (14,5 очка), а Ян Непомнящий — 12-е (13,5 очка).
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