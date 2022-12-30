Президент Федерации фехтования России Мамедов: европейцы даже рады, что нас отстранили

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований и оценил возможный переход отечественного спорта под эгиду Олимпийского совета Азии.

«Я так понимаю, что не может какой-то вид спорта перейти, а какой-то нет. Если это решение будет принято, значит, мы перейдём всеми видами сразу.

Если мы попадём в Азиатскую конфедерацию фехтования, то там, конечно, есть страны-конкуренты, но их намного меньше, чем в Европе. Европа самая сильная, особенно в олимпийском отборе. Многие сильнейшие команды не попадают на Олимпийские игры от Европы. На втором месте – Азиатская конфедерация и на третьем – Панамериканская, Африканская на четвёртом.



Европейцы, скорее всего, даже рады, что нас отстранили. Мы для них континентальные конкуренты. Но если мы проберёмся на Олимпиаду, то там всё равно будем представлять свою страну. Ну я по крайней мере на это надеюсь. Конечно, они с удовольствием сделают так, чтобы нас там не было», – приводит слова Мамедова Metaratings.



Напомним, на фоне происходящих на Украине событий Международная федерация фехтования (FIE) отстранила российских фехтовальщиков от участия в международных соревнованиях. В ноябре на конгрессе организации отстранение было продлено до марта 2023 года. Федерация фехтования России подала иск в гражданский суд Швейцарии по поводу отстранения спортсменов, однако в декабре стало известно, что иск был отозван.