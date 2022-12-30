«Скоро мне понадобится больше рук». Карлсен попробовал пересчитать свои титулы на пальцах

16-й (действующий) чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен после сегодняшней победы на чемпионате мира по рапиду в Алма-Ате опубликовал в соцсетях видео, на котором пересчитывает завоёванные им титулы в профессиональной карьере.
На видеоролике гроссмейстер пытается пересчитать свои трофеи на пальцах обеих рук.
«Скоро мне понадобится больше рук», — написал Карлсен.
Сегодня, 30 декабря, Карлсен стал обладателем трипла. Он победил в рапид, блиц и классические шахматы. Магнус повторил своё достижение 2014 и 2019 годов, когда он также выигрывал во всех видах, чего до него не удавалось никому.
В последнем туре чемпионата мира – 2022 по блицу, который закончился сегодня в Алма-Ате, норвежцу нужно было обыграть узбекского шахматиста Нодирбека Абдусатторова, с чем Карлсен успешно справился. Отметим, что по ходу турнира Карлсен проиграл дважды, а именно россиянам Яну Непомнящему и Алексею Саране. За весь турнир Карлсен набрал 16 очков. Второе место занял Хикару Накамура, третье – у Айка Мартиросяна.
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