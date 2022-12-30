Карлсен: мне определённо помогло то, что я вчера покатался на лыжах

16-й (действующий) чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен после сегодняшней победы на чемпионате мира по блицу в Алма-Ате рассказал, что добиться успеха ему помогли занятия другим видом спорта накануне.
«Я был счастлив провести время в горах. В городе сложнее запасаться энергией. Мне определённо помогло то, что я вчера покатался на лыжах», — сказал Карлсен в интервью NRK.
В последнем туре чемпионата мира – 2022 по блицу, который закончился сегодня в Алма-Ате, норвежцу нужно было обыграть узбекского шахматиста Нодирбека Абдусатторова, с чем Карлсен успешно справился. Отметим, что по ходу турнира Карлсен проиграл дважды, а именно россиянам Яну Непомнящему и Алексею Саране. За весь турнир Карлсен набрал 16 очков. Второе место занял Хикару Накамура, третье – у Айка Мартиросяна.
Магнус стал обладателем трипла. Он победил в рапид, блиц и классические шахматы. Карлсен повторил своё достижение 2014 и 2019 годов, когда он также выигрывал во всех видах, чего до него не удавалось никому.
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