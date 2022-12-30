РУСАДА обсудило с Турецкой антидопинговой лабораторией план работы на 2023 год

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и директор Турецкой антидопинговой лаборатории Хайдар Демирель обсудили планы на 2023 год.

Встреча членов двух организаций прошла 27 декабря в Анкаре. Главными темами обсуждения на встрече стали вопросы совершенствования логистики, особенности работы с оборудованием, планы и объёмы работы в 2023 году. В программу мероприятия также вошла рабочая встреча с Турецкой антидопинговой организацией.

«РУСАДА с благодарностью отметило вклад лаборатории Анкары в успешную реализацию программы тестирования в 2022 году, особенно её части, связанной с гематологическим модулем биологического паспорта спортсмена», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.