Каруана: мой блиц был слишком нервным. Поздравляю Магнуса с двойной победой!

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана опубликовал пост в социальных сетях, в котором подвёл итоги завершившегося чемпионата мира по рапиду и блицу в Алма-Ате (Казахстан).
Напомним, в соревнованиях по рапиду американец занял третье место.
«Чемпионат мира по рапиду и блицу завершился! Привёз домой солидную бронзовую медаль по рапиду, но мой блиц был слишком нервным, несмотря на хорошие шансы в заключительный день. Тем не менее турнир получился очень увлекательным, и мы увидели несколько высококлассных матчей. Поздравляю Магнуса (Карлсена. — Прим. «Чемпионата») с двойной победой!» — написал Каруана.
Отметим, что Магнус Карлсен в 2022 году стал обладателем трипла. Он победил в рапид, блиц и классические шахматы. Карлсен повторил своё достижение 2014 и 2019 годов, когда он также выигрывал во всех видах, чего до него не удавалось никому.
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