Свыше 2500 участников собрал детский фестиваль «Матч! Регби-Ёлка ЦСКА»

29 декабря в футбольном манеже ЦСКА состоялся третий традиционный новогодний детский фестиваль «Матч! Регби-Ёлка ЦСКА» – уникальное спортивно-развлекательное событие для всей семьи, которое уже не первый год объединяет на одной площадке любовь к регби и новогоднее настроение.
Уникальный спортивный праздник посетили более 2500 человек, включая свыше 60 детских регбийных команд, команды родителей, а также воспитанников спортивных школ ЦСКА по разным видам спорта. Спортивно-праздничный марафон продолжался 12 часов. Фестиваль собрал юных регбистов из Москвы, Малоярославца, Обнинска, Ярославля, Долгопрудного, Химок, Люберец и Владимира.
На протяжении всего дня детские команды играли в мини-регби, регби-7, регби-12, регби-15. Также дети соревновались в фестивальном формате в тэг-регби – адаптированную специально для них бесконтактную форму игры с овальным мячом. В этот вид регби также смогли сыграть смешанные команды и родители.
Гостей фестиваля ждали не только регбийные матчи, но и многочисленные конкурсы, выступления творческих коллективов, аниматоры, аквагрим, армейская полевая каша. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой юные регбисты танцевали, водили хоровод у ёлки, сооружённой из регбийных мячей, и установили рекорд на самое массовое исполнение регбийного стихотворения.
Также на протяжении всего дня сотни детей со своими родителями проходили спортивные станции — под руководством спортсменов и тренеров ЦСКА пробовали себя в биатлоне, гребле, фехтовании, регбийной полосе препятствий, стрельбе, лазер-ране, а также играли в гольф и настольные игры. Автограф-сессию для юных регбистов провели титулованные игроки ЦСКА: Андрей Гарбузов, Асият Алиева и Василий Артемьев.
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