Шахматистка Полина Шувалова объяснила, почему упустила лидерство на ЧМ по блицу

Российская шахматистка Полина Шувалова объяснила, почему упустила лидерство на чемпионате мира по блицу, который завершился сегодня, 30 декабря, в Алма-Ате (Казахстан).

Шувалова лидировала после 15 из 17 туров. В последних двух партиях россиянка набрала только пол-очка и в итоге заняла третье место (12 очков). Чемпионкой мира стала представительница Казахстана Бибисара Асаубаева (13 очков), серебряным призёром — Хампи Конеру из Индии (12,5 очка).

«Во многом упустила лидерство из-за усталости. Просто много туров, и под конец я зевнула с Конеру — была нормальная позиция, но проиграла обидную партию. В конце тоже были шансы выиграть и занять второе место, но усталость накопилась.

«Хотелось бы, конечно, выиграть — всё-таки лидировала большую часть турнира. Но обидно в конце проиграла пару партий. Однако это в любом случае хороший для меня результат — в прошлом году я была четвёртой. В этот раз в эту тройку вошла — значит, двигаемся вперёд», — приводит слова Шуваловой ТАСС.