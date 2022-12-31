Глава Федерации гандбола России подвёл итоги года в новогоднем обращении

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв выступил с новогодним поздравлением, обратившись ко всем соотечественникам-представителям «гандбольной семьи»: игрокам, тренерам, болельщикам, всем, кто работает в данном виде спорта и болеет за ручной мяч.



«Дорогие друзья! От имени Федерации гандбола России и от себя лично поздравляю вас с Новым 2023 годом и Рождеством!



За семилетний период моего пребывания на должности руководителя Федерации гандбола России уходящий год получился самым непредсказуемым и тяжелым. Решение об отстранении российских сборных и клубов от международных соревнований стало неожиданным и очень болезненным для всего нашего гандбольного сообщества. Мы были вынуждены переформатировать спортивный календарь и в большей степени ориентироваться на внутрироссийские турниры. Вдвойне стало понятно, насколько важно сейчас работать над качественной подготовкой отечественных спортсменов, чтобы достойно поддерживать свой высокий уровень.



Федерация гандбола России активно занимается поисками решений, которые позволили бы с минимальными потерями пережить эту ситуацию. Создан «Дивизион Восток» SEHA – Gazprom League, в котором выступают сильнейшие мужские российские и белорусские команды. Появляются новые гандбольные клубы, региональные федерации, проводится много детско-юношеских турниров. Могу вас заверить, что и я лично, и ФГР делают все возможное для скорейшего возвращения россиян на международную арену. Надежда на то, что это произойдет, имеет под собой серьезные основания.



Искренне благодарю всех поклонников гандбола за то, что в это непростое время вы поддерживаете любимый вид спорта и болеете за наши команды. Вместе мы станем успешнее и сильнее. А значит, наступающий 2023-й получится событийным, счастливым и радостным!», — приводит слова Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.