Сёстры Аверины поздравили болельщиков с Новым годом, опубликовав фотографию с катка

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины поздравили болельщиков с Новым годом и опубликовали фотографию с катка на Нижегородской ярмарке.

«С Новым 2023 годом! С новым счастьем! Пусть наступающий 2023 год будет светлым и чистым, принесёт частичку надежды, добра и благополучия. Мечтайте, загадывайте желания, и они обязательно исполнятся в новом году», — написали Аверины в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива сестёр Авериных

Напомним, на Олимпиаде-2020 в результате спорного судейства Дина Аверина завоевала серебро, а Арина осталась без медали. После Игр сёстры хотели завершить карьеру, но президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер их отговорила.