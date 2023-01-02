О'Салливан и его невеста веселятся на новогодней вечеринке. Ронни устроил танец на крыше

В сети появилось видео, на котором семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан вместе со своей невестой английской актрисой Лайлой Руасс празднуют Новый год.

На видео пара проводит время в мультинациональной компании. Известно, что Лайла родилась в семье марокканца и индианки. В конце ролика О'Салливан станцевал, сидя на крыше дома.

Победа на чемпионате мира 2022 года сделала О’Салливана наряду с шотландцем Стивеном Хендри самым титулованным снукеристом в истории.

В 1/16 финала English Open — 2022 Ронни О'Салливан сенсационно уступил соотечественнику, Мартину Гоулду, со счётом 1:4. Ранее он не сумел выйти в 1/8 финала Scottish Open – 2022, неожиданно проиграв Гэри Уилсону (32-й в мировом рейтинге) в 1/16 финала со счётом 3:4.