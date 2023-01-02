В США отец квотербека коснулся его девушки во время матча. Это вызвало скандал

19-летний американский футболист, квотербек команды «Мичиган Росомахи» Джей Джей Маккарти не по своей воле попал в серьёзный скандал из-за действий отца во время матча на Fiesta Bowl.

В телетрансляцию попал момент, на котором девушка Маккарти Катя Куропас празднует тачдаун команды бойфренда. В это время отец квотербека Джим касается нижней части тела Куропас рукой.

Видео момента стало вирусным в интернете и вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Отметим, что «Росомахи» в данном матче потерпели сокрушительное поражение от «Хорнд Форгс», которые представляют Техасский христианский университет.

Исходя из публикаций в социальных сетях, Джей Джей и Катя встречаются уже несколько лет. Пара пока никак не комментировала произошедшее.