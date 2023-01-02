В США отец квотербека коснулся его девушки во время матча. Это вызвало скандал
Поделиться
19-летний американский футболист, квотербек команды «Мичиган Росомахи» Джей Джей Маккарти не по своей воле попал в серьёзный скандал из-за действий отца во время матча на Fiesta Bowl.
В телетрансляцию попал момент, на котором девушка Маккарти Катя Куропас празднует тачдаун команды бойфренда. В это время отец квотербека Джим касается нижней части тела Куропас рукой.
Видео момента стало вирусным в интернете и вызвало неоднозначную реакцию общественности.
Отметим, что «Росомахи» в данном матче потерпели сокрушительное поражение от «Хорнд Форгс», которые представляют Техасский христианский университет.
Исходя из публикаций в социальных сетях, Джей Джей и Катя встречаются уже несколько лет. Пара пока никак не комментировала произошедшее.
Комментарии
- 2 января 2023
-
20:31
-
13:15
- 1 января 2023
-
21:54
-
11:37
-
10:36
- 31 декабря 2022
-
20:38
- 30 декабря 2022
-
22:59
-
20:55
-
20:05
-
20:01
-
19:40
-
19:14
-
18:48
-
18:14
-
17:21
-
17:09
-
16:33
-
16:03
-
15:48
-
15:24
-
15:24
-
14:59
-
14:31
-
14:19
-
13:58
-
13:18
-
12:50
-
12:43
-
11:17
- 29 декабря 2022
-
23:35
-
22:46
-
21:30
-
21:10
-
20:31
-
20:19
Партнерский контент