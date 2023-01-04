Майкл Смит впервые выиграл чемпионат мира по дартсу
Поделиться
Англичанин Майкл Смит впервые выиграл чемпионат мира по дартсу.
В финале он со счетом 7-4 обыграл трехкратного чемпиона мира 33-летнего Майкла ван Гервена из Нидерландов.
Одним из самых ярких моментов финала стал 3-й лэг 2-го сета. Ван Гервен и Смит пытались сыграть лэг за 9 дротиков (минимальное количество дротиков, которое необходимо, чтобы списать 501 очко).
Ван Гервен 9-м дротиком не попал в удвоение 12-го сектора. В следующем подходе Смит сумел сыграть лэг за 9 дротиков.
Англичанин ранее дважды играл в финалах — в 2019 году он как раз проиграл ван Гервену 3-7, а в 2022-м уступил шотландцу Питеру Райту (5-7).
В декабре стартовал чемпионат мира по дартсу, традиционно проходящий в столице Англии Лондоне.
Новость по темеШахматистка Костенюк будет играть под флагом Швейцарии
Комментарии
- 4 января 2023
-
02:50
- 3 января 2023
-
16:04
-
12:11
-
07:04
- 2 января 2023
-
23:02
-
22:28
-
20:31
-
13:15
- 1 января 2023
-
21:54
-
11:37
-
10:36
- 31 декабря 2022
-
20:38
- 30 декабря 2022
-
22:59
-
20:55
-
20:05
-
20:01
-
19:40
-
19:14
-
18:48
-
18:14
-
17:21
-
17:09
-
16:33
-
16:03
-
15:48
-
15:24
-
15:24
-
14:59
-
14:31
-
14:19
-
13:58
-
13:18
-
12:50
-
12:43
-
11:17
Партнерский контент