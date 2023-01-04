Англичанин Майкл Смит впервые выиграл чемпионат мира по дартсу.



В финале он со счетом 7-4 обыграл трехкратного чемпиона мира 33-летнего Майкла ван Гервена из Нидерландов.



Одним из самых ярких моментов финала стал 3-й лэг 2-го сета. Ван Гервен и Смит пытались сыграть лэг за 9 дротиков (минимальное количество дротиков, которое необходимо, чтобы списать 501 очко).



Ван Гервен 9-м дротиком не попал в удвоение 12-го сектора. В следующем подходе Смит сумел сыграть лэг за 9 дротиков.



Англичанин ранее дважды играл в финалах — в 2019 году он как раз проиграл ван Гервену 3-7, а в 2022-м уступил шотландцу Питеру Райту (5-7).



В декабре стартовал чемпионат мира по дартсу, традиционно проходящий в столице Англии Лондоне.

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