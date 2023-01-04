«Зимние развлечения». Ангелина Мельникова выложила свежее фото с катка

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своих социальных сетях опубликовала новый пост. На фото девушка позирует, стоя на коньках.
«Зимние развлечения», — подписала фотографии Ангелина Мельникова.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНГЕЛИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНГЕЛИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ
Ангелина к своим годам успела завоевать золотые (2020), серебряные (2016), бронзовые (2020) медали Олимпийских игр, а также все виды медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.
Напомним, в марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой. В августе чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошёл уже без наших спортсменов.
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