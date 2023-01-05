Итальянского бегуна дисквалифицировали на 36 лет за допинг

Итальянский бегун Алессандро Бракони был дисквалифицирован на 36 лет за допинг по решению независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).
По первоначальному решению, принятому в сентябре 2022 года, Бракони получил 12 лет дисквалификации за использование допинга и попытку продажи запрещённых препаратов.
Через месяц срок его дисквалификации был увеличен ещё на 12 лет за то, что он продолжал выступать в марафонах, несмотря на существующий запрет.
Теперь итальянскому легкоатлету добавили ещё 12 лет дисквалификации за новые нарушения – после отстранения он зарегистрировался на один из марафонов в качестве волонтёра по сбору крови у спортсменов.
В общей сложности отстранение Бракони продлится до 23 марта 2058 года. На данный момент спортсмену 36 лет.
Стоит также отметить, что в Италии предусмотрена уголовная ответственность за допинг.
- 5 января 2023
-
12:07
-
11:47
- 4 января 2023
-
23:14
-
21:59
-
16:24
-
02:50
- 3 января 2023
-
16:04
-
12:11
-
07:04
- 2 января 2023
-
23:02
-
22:28
-
20:31
-
13:15
- 1 января 2023
-
21:54
-
11:37
-
10:36
- 31 декабря 2022
-
20:38
- 30 декабря 2022
-
22:59
-
20:55
-
20:05
-
20:01
-
19:40
-
19:14
-
18:48
-
18:14
-
17:21
-
17:09
-
16:33
-
16:03
-
15:48
-
15:24
-
15:24
-
14:59
-
14:31
-
14:19