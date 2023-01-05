Итальянского бегуна дисквалифицировали на 36 лет за допинг

Итальянский бегун Алессандро Бракони был дисквалифицирован на 36 лет за допинг по решению независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).



По первоначальному решению, принятому в сентябре 2022 года, Бракони получил 12 лет дисквалификации за использование допинга и попытку продажи запрещённых препаратов.



Через месяц срок его дисквалификации был увеличен ещё на 12 лет за то, что он продолжал выступать в марафонах, несмотря на существующий запрет.



Теперь итальянскому легкоатлету добавили ещё 12 лет дисквалификации за новые нарушения – после отстранения он зарегистрировался на один из марафонов в качестве волонтёра по сбору крови у спортсменов.



В общей сложности отстранение Бракони продлится до 23 марта 2058 года. На данный момент спортсмену 36 лет.



Стоит также отметить, что в Италии предусмотрена уголовная ответственность за допинг.