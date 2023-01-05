Стало известно, сколько призовых за 2022 год заработали Карлсен и Непомнящий
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Стало известно, сколько призовых заработали ведущие шахматисты мира за 2022 год.
Заработанные призовые за 2022 год
- Магнус Карлсен (Норвегия) – $ 558 тыс.
- Уэсли Со (США) – $ 536 тыс.
- Хикару Накамура (США) – $ 516 тыс.
- Ян Непомнящий (Россия) – $ 427 тыс.
В конце 2022 года норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу и чемпионат мира по рапиду. Ян Непомнящий на чемпионате мира по рапиду занял 12-е место.
Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость. В поединке за шахматную корону россиянин сыграет с китайцем Дин Лижэнем.
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