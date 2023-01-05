Стало известно, сколько призовых за 2022 год заработали Карлсен и Непомнящий

Стало известно, сколько призовых заработали ведущие шахматисты мира за 2022 год.

Заработанные призовые за 2022 год

Магнус Карлсен (Норвегия) – $ 558 тыс. Уэсли Со (США) – $ 536 тыс. Хикару Накамура (США) – $ 516 тыс. Ян Непомнящий (Россия) – $ 427 тыс.

В конце 2022 года норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу и чемпионат мира по рапиду. Ян Непомнящий на чемпионате мира по рапиду занял 12-е место.

Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость. В поединке за шахматную корону россиянин сыграет с китайцем Дин Лижэнем.