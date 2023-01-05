Евгений Трефилов считает, что агенты виноваты в раздувании зарплат в гандболе и футболе

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов обвинил агентов в раздутых зарплатах в гандболе и футболе.

«Высокие зарплаты футболистов? Не я решаю, решают спонсоры. У нас в гандболе сейчас тоже проблема — выскакивают агенты, у всех игроков они появились. Надо упорядочить, иначе у нас будет такой же локаут, как бывает в Национальной хоккейной лиге.

Агенты раздувают зарплаты? Конечно. Им же не только клуб платит, но и спортсмены. Считаю, это не очень правильно: я работаю-работаю, а потом ко мне приходит агент, после он наговорит что-то за сараем или гаражом и продаёт меня.



Сейчас, скорее, воспитано общество потребителей, пошёл перекос: она ещё по площадке с трудом ходит, а уже такие суммы загибает. Клубы тоже преимущественно небогатые, богатых — раз-два и обчёлся. В итоге любого хорошего игрока богатый забирает, получается перекос. Возможно, федерация должна решить с агентами вопрос, договориться. Чем мы больше в эту сторону будем гнать, тем меньше будет команд», — приводит слова Трефилова ТАСС.