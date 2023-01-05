Гандболисты сборной России обыграли Беларусь в товарищеском матче

Сегодня в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоялся первый из двух запланированных товарищеских матчей между гандбольными сборными России и Беларуси.



В первой половине игры лучше выглядели гости из Беларуси, но после перерыва подопечные Велимира Петковича смогли переломить ход встречи и добиться итоговой победы с разницей в пять мячей.

5 января



Россия — Беларусь — 28:23 (13:15) (Киселёв — 5, Корнев, Иванов — по 4; Кулеш — 6)

Завтра, 6 января, команды встретятся вновь. Матч начнётся в 15:00 мск.

Игроки сборной России тренировались в Новогорске с 27 декабря. Всего в составе национальной команды на сбор отправились 20 гандболистов.

Белорусы привезли в Москву 16 игроков. В ростере нет лидеров — Никиты Вайлупова и Артёма Королька, которые пропускают эти матчи по договорённости с тренерским штабом.