В Федерации синхронного плавания России не исключают участия в азиатских соревнованиях

Президент Федерации синхронного плавания России, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина сообщила, что возглавляемая ей организация рассматривает возможность участия российских команд в азиатских соревнованиях.

«Вопрос перехода в азиатскую федерацию сложный, он решается не на уровне федерации, а на уровне Олимпийского комитета России, Международного олимпийского комитета и Международной федерации плавания. Мы на сегодняшний день рассматриваем возможность выступления на каких-то азиатских соревнованиях. В Азии выступает наш основной соперник — это сборная Китая. С точки зрения тренировочной и соревновательной практики для спортсменов и тренеров, участие в любых соревнованиях — это плюс, пока обсуждения идут на уровне такого участия в мероприятиях, но в любом случае решение о возможном участии будет принимать главный тренер сборной Татьяна Николаевна Покровская», — приводит слова Брусникиной ТАСС.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.