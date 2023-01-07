Ласицкене заняла второе место в соревнованиях мужчин и женщин на «Рождественских стартах»
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене заняла второе место в смешанных соревнованиях на турнире «Рождественские старты», который проходит в Екатеринбурге.
Видео доступно в телеграм-канале Всероссийской федерации лёгкой атлетики России. Права на ролик принадлежат ВФЛА.
Соревнования проходили между мужчинами и женщинами с гандикапом 0,34 м. Ласицкене взяла высоту 1,94 м. Победителем турнира стал Данил Лысенко, взявший высоту в 2,30 м. Третье место разделили Кристина Королёва и Мария Кочанова (1,88 м).
«Рождественские старты» проходят в Екатеринбурге в спортивном комплексе «Луч». Соревнования являются мемориалом Эдуарда Яламова. В рамках турнира будет разыграно 13 комплектов наград.
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