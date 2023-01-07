Шишкарёв — о перспективах возвращения на международную арену: процесс особо не движется

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и оценил перспективы возвращения отечественного гандбола на мировую арену.
«Мы следим за любыми изменениями в инфополе, но различные вбросы уже порядком надоели: все только говорят, но процесс особо не движется, поэтому вся эта информация идёт фоном. Мы ждём конкретных решений от МОК и международных федераций. Предметно о чём-либо можно будет говорить, когда нам, к примеру, покажут чёткий вариант квалификационного отбора на Игры. Тогда это будет отличная новость.
Злит ли эта ситуация? Конечно, и не только гандбол. Спортивный век короток, у кого-то сейчас проходят лучшие годы в карьере. Всем тяжело, не только гандболу. Особенно с учётом того, что вины спортсменов во всей этой ситуации нет — международные запреты и санкции выглядят нелогично.
Без оптимизма и надежды сейчас нельзя. Мы для этого и продолжаем тренироваться, чтобы наш спорт совсем не завял. Сейчас на сборы приглашается молодёжь, наш тренер от нас не отказался, и мы продолжаем работать, чтобы национальная команда России не умерла.
Без еврокубков и игр сборной мастерство игроков всё равно падает, плюс тяжело найти мотивацию, особенно когда нет матчей и ты только тренируешься. Всем тяжело, но наш лозунг такой: сколько бы ни длились запреты и как бы тяжело ни было, мы будем продолжать выполнять свою работу. Рано или поздно всё это закончится, и мы должны быть готовы вновь достойно представлять Россию», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.
- 7 января 2023
-
17:29
-
14:46
- 6 января 2023
-
22:07
-
21:44
-
21:15
-
20:42
-
19:06
-
18:33
-
17:19
- 5 января 2023
-
23:57
-
20:36
-
18:15
-
17:10
-
16:49
-
14:44
-
13:32
-
13:25
-
12:55
-
12:22
-
12:07
-
11:47
- 4 января 2023
-
23:14
-
21:59
-
16:24
-
02:50
- 3 января 2023
-
16:04
-
12:11
-
07:04
- 2 января 2023
-
23:02
-
22:28
-
20:31
-
13:15
- 1 января 2023
-
21:54
-
11:37
-
10:36