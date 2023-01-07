Шишкарёв — о перспективах возвращения на международную арену: процесс особо не движется

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и оценил перспективы возвращения отечественного гандбола на мировую арену.



«Мы следим за любыми изменениями в инфополе, но различные вбросы уже порядком надоели: все только говорят, но процесс особо не движется, поэтому вся эта информация идёт фоном. Мы ждём конкретных решений от МОК и международных федераций. Предметно о чём-либо можно будет говорить, когда нам, к примеру, покажут чёткий вариант квалификационного отбора на Игры. Тогда это будет отличная новость.



Злит ли эта ситуация? Конечно, и не только гандбол. Спортивный век короток, у кого-то сейчас проходят лучшие годы в карьере. Всем тяжело, не только гандболу. Особенно с учётом того, что вины спортсменов во всей этой ситуации нет — международные запреты и санкции выглядят нелогично.



Без оптимизма и надежды сейчас нельзя. Мы для этого и продолжаем тренироваться, чтобы наш спорт совсем не завял. Сейчас на сборы приглашается молодёжь, наш тренер от нас не отказался, и мы продолжаем работать, чтобы национальная команда России не умерла.



Без еврокубков и игр сборной мастерство игроков всё равно падает, плюс тяжело найти мотивацию, особенно когда нет матчей и ты только тренируешься. Всем тяжело, но наш лозунг такой: сколько бы ни длились запреты и как бы тяжело ни было, мы будем продолжать выполнять свою работу. Рано или поздно всё это закончится, и мы должны быть готовы вновь достойно представлять Россию», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.