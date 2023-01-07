Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» в матче чемпионата России

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» в матче 14‑го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.



Встреча, проходившая в Минске, завершилась в пользу московской команды со счётом 3-1 по сетам (16:25, 15:25, 25:23, 17:25).



По итогам матча «Динамо», одержавшее пятую победу подряд, возглавляет турнирную таблицу с 39 очками в запасе. «Минчанка», потерпевшая третье поражение кряду, идёт на восьмой строчке.

В следующем туре «Динамо» примет на своей площадке нижегородскую «Спарту», а «Минчанку» ожидает гостевой матч с «Динамо-Казань».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 14-й тур

«Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (16:25, 15:25, 25:23, 17:25).