Нидерландские конькобежцы выиграли чемпионат Европы в классическом многоборье

Сегодня, 8 января, в Хамаре (Норвегия) завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборьях среди мужчин и женщин. Титулы завоевали четырёхкратные призёры Олимпийских игр представители Нидерландов Антойнетте де Йонг и Патрик Руст.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы в классическом многоборье. Хамар (Норвегия), 7–8 января
Женщины. Сумма многоборья. Итоговое положение.
1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 159,769 очка.
2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 160,228.
3. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 160,506.
Мужчины. Сумма многоборья. Итоговое положение.
1. Патрик Руст (Нидерланды) – 147,961.
2. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 148,180.
3. Барт Свингс (Бельгия) – 150,567.
Напомним, чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит без участия российских спортсменов, отстранённых по политическим причинам, в связи с событиями на Украине.
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