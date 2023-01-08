Нидерландские конькобежцы выиграли чемпионат Европы в классическом многоборье

Сегодня, 8 января, в Хамаре (Норвегия) завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборьях среди мужчин и женщин. Титулы завоевали четырёхкратные призёры Олимпийских игр представители Нидерландов Антойнетте де Йонг и Патрик Руст.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы в классическом многоборье. Хамар (Норвегия), 7–8 января

Женщины. Сумма многоборья. Итоговое положение.

1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 159,769 очка.

2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 160,228.

3. Марейке Груневауд (Нидерланды) – 160,506.



Мужчины. Сумма многоборья. Итоговое положение.

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 147,961.

2. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 148,180.

3. Барт Свингс (Бельгия) – 150,567.

Напомним, чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит без участия российских спортсменов, отстранённых по политическим причинам, в связи с событиями на Украине.