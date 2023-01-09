Бывший член МОК: Европа может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия в ней России
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Организатор Олимпиады-1994 в Лиллехаммере и бывший член МОК от Норвегии Герхард Гейберг рассказал, что страны Европы могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если России разрешат участвовать в соревнованиях.
«Разрабатывать план приемлемых условий для включения российских спортсменов слишком рано, поскольку союзники Украины, как и вся Европа, вполне оправданы в своей обеспокоенности. Лидерам Олимпийского совета Азии ещё слишком рано изучать возможные пути для российской интеграции.
Да, соседи Украины, европейские страны вполне могут пойти на бойкот. Западу не стоит решаться идти в этом ложном направлении», — приводит слова Гейберга Inside the Games.
Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года пройдут во Франции и начнутся 26 июля.
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