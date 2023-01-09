Н. Нагорный: ждём положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал о планах на 2023 год.
«Стартует 2023 год и вместе с ним первый сбор и подготовка к соревнованиям! Начинаем набирать форму, готовиться к первому старту — чемпионату России, который пройдёт в марте в Казани. Тренируемся, набираемся сил. Небольшой отпуск — и начинается подготовка к соревнованиям. План работы на январь и февраль выстраиваем такой. Прошлый год стал для меня показательным и в плане рваной подготовки. В новом году настраиваюсь на полноценную работу и ждём положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры. Последний шанс для нашей команды — это чемпионат Европы в Турции, который планируется на апрель», — написал Нагорный.
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